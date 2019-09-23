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"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 01:18 م بتوقيت مسقط

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن  العاصفة المدارية "هيكا" في بحر العرب، تبعد عن سواحل السلطنة بحوالي 760 كلم، وأن سرعة الرياح حول المركز 34-40 عقدة، وأن اتجاه العاصفة غرب إلى شمال غرب، وتبعد السحب المصاحبة 360 كلم.

واسم (hikka) وهو مسمى مقترح من جزر المالديف.

ومن المتوقع أن يكون للحالة الجوية تأثير مباشر على محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مع رياح نشطة، إعتبارا من يوم غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يكون البحر هائج الموج على سواحل جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 إلى 4 أمتار، فيما يكون متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح أقصى إرتفاع له من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والإبتعاد عن الأماكن المنخفضة كما تهيب الهيئة بعدم إرتياد البحر خلال هذه الفترة ومتابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها.

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