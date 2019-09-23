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تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

الإثنين 23 سبتمبر 2019 12:46 م بتوقيت مسقط

تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

 

مسقط - الرؤية

ألقت ‏الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجريمة، القبض على عصابة من جنسية عربية متخصصة في سرقة عملاء البنوك، وبحوزتهم مبلغ مالي يقدر 10000 ريال عماني.

‏حيثُ تمثل الأسلوب الجرمي للجناة في مراقبة عملاء البنوك أثناء خروجهم من البنك وخاصة من يحملون معهم أظرف بها مبالغ نقدية ومتابعتهم إلى أن تحين الفرصة المناسبة ثم يقومون بكسر زجاج المركبة وسرقة محتوياتها والهروب إلى جهة غير معروفة.

‏وتنصح ‫الشرطة المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم حمل مبالغ مالية نقدية بشكل لافت أو تركها بداخل المركبات، والإبلاغ الفوري في حالة التعرض لمواقف مشابهة.

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