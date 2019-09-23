جلالة السلطان يهنئ خادم الحرمين.. ويتلقى شكر ملك ماليزيا ورئيس الهند

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. أعرب فيها جلالته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدُّم ورُقي وازدهار.

وتلقى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من جلالة السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا؛ ردًّا على برقية جلالته المعزية له في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- ملك ماليزيا الأسبق السلطان أحمد شاه؛ أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير لجلالة السلطان المعظم على تعازي ومواساة جلالته له، وما تضمنته من مشاعر نبيلة.

كما تلقى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بالذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال بلاده.. ضمَّنها شكره وتقديره لجلالة السلطان على تهنئة جلالته وما تضمنته من مشاعر طيبة، متمنيّا لجلالته الصحة والعافية، وللسلطنة التقدم والازدهار، واستمرار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.