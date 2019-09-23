الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

جلالة السلطان يهنئ خادم الحرمين.. ويتلقى شكر ملك ماليزيا ورئيس الهند

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ خادم الحرمين.. ويتلقى شكر ملك ماليزيا ورئيس الهند

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. أعرب فيها جلالته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدُّم ورُقي وازدهار.

وتلقى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من جلالة السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا؛ ردًّا على برقية جلالته المعزية له في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- ملك ماليزيا الأسبق السلطان أحمد شاه؛ أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير لجلالة السلطان المعظم على تعازي ومواساة جلالته له، وما تضمنته من مشاعر نبيلة.

كما تلقى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بالذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال بلاده.. ضمَّنها شكره وتقديره لجلالة السلطان على تهنئة جلالته وما تضمنته من مشاعر طيبة، متمنيّا لجلالته الصحة والعافية، وللسلطنة التقدم والازدهار، واستمرار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 مارس 2015

جلالة السلطان يهنئ رئيس موريشيوس ويتلقى شكر خادم الحرمين

المزيد

08 أغسطس 2016

جلالة السلطان يهنئ رئيس سنغافورة.. ويتلقى شكر خادم الحرمين

المزيد

24 مايو 2017

جلالة السلطان يهنئ ملك الأردن ورئيس الأرجنتين.. ويعزي خادم الحرمين

المزيد

31 يوليو 2017

جلالة السلطان يهنئ رئيسة سويسرا.. ويتلقى شكر خادم الحرمين وترامب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر مستجدات الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مخالفة مؤسسة تجارية لإعلانها عن تخفيضات وهمية

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

توضيح من "الأرصاد" حول الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثاني الجولات التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" تحط الرحال في البريمي

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة