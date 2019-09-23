منخفض مداري على بعد 900 كم من مصيرة

مسقط - العمانية

أفادَ تقريرٌ صادرٌ عن الهيئة العامة للطيران المدني أنَّ تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تُفيد بأن منخفضًا مداريًّا تشكَّل شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية، أمس الأحد.

وأوضَح التقرير أنَّ سُرعة الرياح السطحية حول المركز تقدر بـ17 إلى 27 عقدة، ويتمركز على دائرة عرض 20 درجة شمال وخط طول 69 درجة شرق، ويبعد عن السواحل الهندية (كوجرات) حوالي 150 كم، فيما يبعد عن أقرب نقطة لسواحل السلطنة (مصيرة) حوالي 900 كم. وتشير آخر خرائط التنبؤات العددية إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب، مع احتمال تعمُّقه إلى منخفض مداري عميق خلال ساعات.