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التصويت في "انتخابات الشورى" إلكترونيا داخل السلطنة.. 27 أكتوبر

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أَصْدَر مَعَالي السيِّد حُمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، قراراً وزاريًّا بتحديد يوم الأحد 27 من أكتوبر المقبل، مَوعداً للتصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة في جميع مراكز الانتخاب بالسلطنة.

وفي إطار حرص وزارة الداخلية الدائم على تطوير العملية الانتخابية، ستشهد هذه الفترة  تعميم التصويت الإلكتروني في كافة مراكز الانتخاب. كما سيتمُّ تدشين تطبيق التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني.

وستقوم الوزارة في مرحلة لاحقة بتوضيح جوانب وإجراءات التصويت سواء داخل السلطنة أو خارجها.

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