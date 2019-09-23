الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

كلية الشرطة تنظم يوماً مفتوحاً للإرشاد الأكاديمي

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

كلية الشرطة تنظم يوماً مفتوحاً للإرشاد الأكاديمي

 

نزوى - الرؤية

نظمت كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى يوماً مفتوحاً للإرشاد الأكاديمي، وذلك بهدف تفعيل دور الإرشاد الأكاديمي في إثراء التجربة التعليمية.

وتضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة التي تناولت التعريف بالإرشاد الأكاديمي وأهميته في العملية التعليمية، وورشة عمل عن حساب المعدلات الفصلية والتراكمية إضافة إلى اللقاءات الموسعة مع الضباط المرشحين بالكلية.

وقال الرائد علي بن خلفان الهنائي المشرف على شعبة التوجيه والإرشاد في كلية الشرطة إن الإرشاد الأكاديمي يعد ركيزة من ركائز التعليم الجامعي، ويقوم دور الإرشاد الأكاديمي بمساعدة الضابط المرشح في الإعداد والتخطيط لمستقبله العلمي، كما إنه يسهم في توجيهه بالإرشادات التي تؤدي إلى استمراره في الدراسة الجدية والتفوق وتعاونه على تجاوز الإخفاق وحل المشاكل في مسيرته الدراسية بما يضمن تحقيق النجاح المنشود.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 مايو 2017

كلية البيان تنظم يوما مفتوحا لطلابها

المزيد

24 ديسمبر 2016

مستشفى الشرطة ينظم يوما مفتوحا لرفع الوعي الصحي

المزيد

13 يناير 2018

بلدية مسقط تنظم يوما مفتوحا لموظفيها

المزيد

05 أغسطس 2015

"البلديات" تنظم يوما مفتوحا لأبناء موظفيها

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر مستجدات الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مخالفة مؤسسة تجارية لإعلانها عن تخفيضات وهمية

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

توضيح من "الأرصاد" حول الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثاني الجولات التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" تحط الرحال في البريمي

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة