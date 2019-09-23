كلية الشرطة تنظم يوماً مفتوحاً للإرشاد الأكاديمي

نزوى - الرؤية

نظمت كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بنزوى يوماً مفتوحاً للإرشاد الأكاديمي، وذلك بهدف تفعيل دور الإرشاد الأكاديمي في إثراء التجربة التعليمية.

وتضمنت الفعالية عدداً من الأنشطة التي تناولت التعريف بالإرشاد الأكاديمي وأهميته في العملية التعليمية، وورشة عمل عن حساب المعدلات الفصلية والتراكمية إضافة إلى اللقاءات الموسعة مع الضباط المرشحين بالكلية.

وقال الرائد علي بن خلفان الهنائي المشرف على شعبة التوجيه والإرشاد في كلية الشرطة إن الإرشاد الأكاديمي يعد ركيزة من ركائز التعليم الجامعي، ويقوم دور الإرشاد الأكاديمي بمساعدة الضابط المرشح في الإعداد والتخطيط لمستقبله العلمي، كما إنه يسهم في توجيهه بالإرشادات التي تؤدي إلى استمراره في الدراسة الجدية والتفوق وتعاونه على تجاوز الإخفاق وحل المشاكل في مسيرته الدراسية بما يضمن تحقيق النجاح المنشود.