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القبض على 3 متهمين بالاحتيال

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

القبض على 3 متهمين بالاحتيال

 

مسقط- الرؤية

ألقت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الاحتيال على مواطنة.

وقال مصدر بشرطة عمان السلطانية إن المجني عليها قامت بعرض قطعة أرض سكنية للبيع على أحد التطبيقات الإلكترونية، وبناءً على إعلان البيع تواصل معها المتهمون الثلاثة حيث قاموا بتسليم المجني عليها إيصال إيداع شيك بدون رصيد مقابل تنازلها عن الأرض.

وتحذر شرطة عمان السلطانية من القيام بهذه الأفعال، كما تدعو للإبلاغ الفوري في حالة التعرض لمثل هذه الجرائم أو الاشتباه فيها وذلك بالاتصال على هاتف الطوارئ ٩٩٩٩ أو التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.

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