الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

افتتاح الحلقة الوطنية الأولى للنقل الآمن للمرضى بمستشفى النهضة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

افتتاح الحلقة الوطنية الأولى للنقل الآمن للمرضى بمستشفى النهضة

 

مسقط - الرؤية

نظم مستشفى النهضة ممثلا بقسم التطوير والتوجيه المهني أمس، الحلقة الوطنية الأولى للنقل الآمن للمرضى، بحضور الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط ومستشفى النهضة.

وألقت الدكتورة المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة كلمة أوضحت فيها أن الحفاظ على سلامة المرضى والعاملين الصحيين، خاصة أثناء عملية نقل المرضى في الأجنحة أو في غرف العمليات أو في أجنحة العناية الفائقة تتطلب المعرفة بالمهارات والطريقة الصحيحة لنقل المرضى والأدوات المستخدمة التي تحافظ على سلامة العاملين الصحيين والتقليل من مخاطر الإصابات والسقوط للمرضى في نفس الوقت. وأضافت أن الحلقة الوطنية لمأمونية نقل وسلامة المرضى تتزامع مع اليوم الوطني الثاني والعالمي الأول لسلامة المرضى، مشيرة إلى أنَّه تم تخصيص شهر سبتمبر الجاري من هذا العام لتكثيف عمل الحملات التوعوية والتثقيفية في مجال سلامة المرضى، ونشر ثقافة السلامة لدى أفراد المجتمع، وذلك حفاظاً على مأمونية الخدمة، ومن أجل رفع وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في السلطنة. وأكدت أن الوزارة تسعى لجعل بيئة العمل بالمؤسسات الصحية في مختلف محافظات السلطنة مراعية لسلامة المرضى والعاملين الصحيين.

وهدفت الحلقة إلى تمكين المشاركين فيها من تطوير مهاراتهم الفعالة في النقل الآمن والسليم للمرضى، وإلى اتباع الإجراءات الصحيحة التي تقلل مخاطر مضاعفة الإصابة خلال نقل وتحريك المرضى من السرير إلى الكرسي المتحرك، وعكس ذلك.

وشارك في الحلقة 120 من فئات التمريض وأخصائيّي العلاج الطبيعي من مؤسسات الرعاية الصحية في مختلف محافظات السلطنة، وحاضر فيها عدد من المحاضرين والخبراء من المملكة المتحدة  المختصين في مجال التطبيقات العملية الصحيحة والصحية والنقل الآمن والسليم للمرضى من شركة "LINET Group".

وشهدت الحلقة الوطنية تقديم تدريب عملي للمشاركين وتعريفات محددة للنقل الآمن، كما اشتملت على عدة محاضرات نظرية حول أساسيات التحريك الآمن للمرضى، وحول مقياس الجودة للحد من إصابات العمل.

وفي ختام الحلقة، قامت الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية مدير عام مركز ضمان الجودة بوزارة الصحة بتكريم المحاضرين في حلقة العمل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مايو 2017

مستشفى النهضة ينظم الحلقة الأولى للعناية الصحية بالفتحة الرغامية

المزيد

22 أغسطس 2018

زيارات للمرضى بمستشفى القوات المسلحة

المزيد

06 مارس 2017

افتتاح الدورة التاسعة لجراحة سرطانات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بمستشفى النهضة

المزيد

29 يونيو 2017

زيارة للمرضى المنومين بمستشفى سناو في محافظة الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر مستجدات الحالة الجوية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مخالفة مؤسسة تجارية لإعلانها عن تخفيضات وهمية

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

المحليات - أخبار

توضيح من "الأرصاد" حول الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

ثاني الجولات التعريفية بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب" تحط الرحال في البريمي

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة