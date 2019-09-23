افتتاح الحلقة الوطنية الأولى للنقل الآمن للمرضى بمستشفى النهضة

مسقط - الرؤية

نظم مستشفى النهضة ممثلا بقسم التطوير والتوجيه المهني أمس، الحلقة الوطنية الأولى للنقل الآمن للمرضى، بحضور الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط ومستشفى النهضة.

وألقت الدكتورة المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة كلمة أوضحت فيها أن الحفاظ على سلامة المرضى والعاملين الصحيين، خاصة أثناء عملية نقل المرضى في الأجنحة أو في غرف العمليات أو في أجنحة العناية الفائقة تتطلب المعرفة بالمهارات والطريقة الصحيحة لنقل المرضى والأدوات المستخدمة التي تحافظ على سلامة العاملين الصحيين والتقليل من مخاطر الإصابات والسقوط للمرضى في نفس الوقت. وأضافت أن الحلقة الوطنية لمأمونية نقل وسلامة المرضى تتزامع مع اليوم الوطني الثاني والعالمي الأول لسلامة المرضى، مشيرة إلى أنَّه تم تخصيص شهر سبتمبر الجاري من هذا العام لتكثيف عمل الحملات التوعوية والتثقيفية في مجال سلامة المرضى، ونشر ثقافة السلامة لدى أفراد المجتمع، وذلك حفاظاً على مأمونية الخدمة، ومن أجل رفع وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في السلطنة. وأكدت أن الوزارة تسعى لجعل بيئة العمل بالمؤسسات الصحية في مختلف محافظات السلطنة مراعية لسلامة المرضى والعاملين الصحيين.

وهدفت الحلقة إلى تمكين المشاركين فيها من تطوير مهاراتهم الفعالة في النقل الآمن والسليم للمرضى، وإلى اتباع الإجراءات الصحيحة التي تقلل مخاطر مضاعفة الإصابة خلال نقل وتحريك المرضى من السرير إلى الكرسي المتحرك، وعكس ذلك.

وشارك في الحلقة 120 من فئات التمريض وأخصائيّي العلاج الطبيعي من مؤسسات الرعاية الصحية في مختلف محافظات السلطنة، وحاضر فيها عدد من المحاضرين والخبراء من المملكة المتحدة المختصين في مجال التطبيقات العملية الصحيحة والصحية والنقل الآمن والسليم للمرضى من شركة "LINET Group".

وشهدت الحلقة الوطنية تقديم تدريب عملي للمشاركين وتعريفات محددة للنقل الآمن، كما اشتملت على عدة محاضرات نظرية حول أساسيات التحريك الآمن للمرضى، وحول مقياس الجودة للحد من إصابات العمل.

وفي ختام الحلقة، قامت الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية مدير عام مركز ضمان الجودة بوزارة الصحة بتكريم المحاضرين في حلقة العمل.