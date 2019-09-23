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بلدية صحار تسحب قرعة 100 قطعة أرض سكنية للنساء

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

بلدية صحار تسحب قرعة 100 قطعة أرض سكنية للنساء

 

صحار- الرؤية

أجرت بلدية صحار ممثلة بدائرة الأراضي بقاعة التدريب بمبنى رئاسة البلدية سحب القرعة على 100 قطعة أرض سكنية للمواطنات المستحقات من الولاية. وأكد سعيد بن علي العمراني مدير دائرة الأراضي بالإنابة ببلدية صحار أنه تم إجراء سحب القرعة على الطلبات المخصصة للنساء بواقع 100 طلب وتمت عملية السحب بكل يسر حسب النظام المعمول به في بلدية صحار وقد شملت عملية السحب على عدة مخططات هي: حي الرفعة ومجز الكبرى والعوينات.

وقال العمراني إن بلدية صحار ستعمل بشكل متسارع في إنهاء الإجراءات للمواطنات المتقدمات على سحب استمارات قطع الأراضي وعليهن مراجعة دائرة الأراضي وفق الموعد المقرر ليتسنى إنجاز هذه الإجراءات في فترة وجيزة وتحويلها إلى الجهات المعنية لإصدار سندات الملكيات.

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