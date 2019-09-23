تدشين الحملة التوعوية للوقاية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بطاقة

طاقة - العمانية

دشنت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية حملتها التوعوية للوقاية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية أمس في ولاية طاقة وتستمر خمسة أيام.

ورعى التدشين سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي طاقة بحضور الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار وعدد من المسؤولين والشيوخ وأعيان الولاية وطلبة المدارس. وقدم يحيى بن صالح الريامي من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ورقة عمل بعنوان المخدرات والآثار المترتبة لمتعاطيها كما تطرق إلى جهود اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. وتم خلال التدشين تقديم عدد من الكلمات للجهات المشاركة مثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار ومكتب مشرف الخدمات الإدارية بالخدمات الصحية بولاية طاقة.

وتضمن التدشين تقديم عدد من العروض المرئية لمختلف الجهود المبذولة من مستشفى طاقة واللجنة الصحية بولاية طاقة، كما قام سعادة الشيخ راعي المناسبة والحضور بالاطلاع على مكونات المعرض المصاحب للتدشين الذي يشتمل على جهود الجهات المشاركة بالحملة التوعوية للوقاية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية. وأقيمت الفعالية ضمن إطار الحملة التوعوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى ولايات المحافظة خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 15 ديسمبر المقبل.