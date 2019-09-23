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مستقبل التعليم

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:24 ص بتوقيت مسقط

مستقبل التعليم

تتواصل جهود الحكومة الرَّشيدة للارتقاء بمُختلف القطاعات من أجل دعم مسيرة النهضة المباركة في شتى المجالات، وفي هذا السياق ينطلق "مختبر التعليم" في السادس من أكتوبر المقبل، بتنظيم من مجلس التعليم، وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وبمشاركة مُمثلي عددٍ من الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين، إلى جانب عدد من المدرسين والطلاب.

المختبر يأتي في إطار المساعي الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ من خلال تمكين القطاعات الاقتصادية، ودعم القطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني، والتي يعدُّ التعليم واحدًا منها. المبشِّر في هذا المختبر المرتَقَب أنه يستهدفُ تصميم برنامج تطويري لا تتجاوز مدته خمس سنوات لتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات القادرة على تجاوز التحديات التي تُواجه قطاع التعليم.

لا شكَّ أنَّ قضايا التعليم تحتل أولويات الحكومة؛ لذا يأتي هذا المختبر للدَّفع نحو تعزيز جودة التعليم وتحقيق مُواكبته لمُتطلبات سوق العمل، وبما يدعم تطلعات وطموحات الشباب.

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