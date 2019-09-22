استعراض البرامج والخطط المستقبلية لـ"لجنة سفينة شباب العالم"

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة العُمانية لسفينة شباب العالم لقاء مفتوحًا مع المشاركين السابقين في البرنامج الخاص بالسفينة للعامين المقبلين، وذلك في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بحضور عدد من الأعضاء من الشباب المشارك في برامج السفينة الماضي.

وتمَّ خلال اللقاء عرض عدد من المواضيع المتعلقة بالبرنامج ودور اللجنة في إدارة وتسيير أعمال البرنامج في الفترة المقبلة والتنسيق مع اللجان والروابط العالمية الأخرى للبرنامج. وقدمت اللجنة عرضا مرئيا حول بعض المواضيع السابقة والقادمة؛ ومنها مخرجات ونتائج التجمع السنوي في روسيا (Global Assembly 13) الذي شارك فيه عدد من الشباب العماني في شهر أغسطس الماضي.

واستعرضت اللجنة برامجها للعامين 2019/2020، كما تم طرح عدد من المقترحات والمواضيع التي تعتزم اللجنة العمل عليها في الفترة القادمة، ومنها، استضافة السفينة "برنامج سفينة شباب العالم" في إحدى دورات البرامج القادمة، استضافة التجمع الدولي السنوي، عمل معرض بأعمال اللجنة وتنفيذ عدد من المناشط المعرفة بالسلطنة داخليا وخارجيا، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات العلاقة.

وناقشت اللجنة الاستفادة من الكوادر الشبابية التي شاركت في البرنامج للمشاركة في الأنشطة المجتمعية الشبابية المختلفة، وتم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات للمشاركين في السفينة. وقامت اللجنة بعد ذلك بفتح المجال للمشاركين بتقييم العرض وتقديم الملاحظات والمقترحات التي يرونها مناسبة.

ويأتي هذا اللقاء كأحد الفعاليات التي تحرص اللجنة على القيام بها لما يشكله من أهمية للالتقاء بالشباب المشاركين وتبادل الأفكار وعرض المقترحات.

وتم تشكيل اللجنة العمانية لسفينة شباب العالم بناء على قرار وزارة الشؤون الرياضية رقم 163/2019 برئاسة خالد بن عبدالله العلوي وعادل بن أحمد الشنفري نائباً للرئيس وعضوية كل من : سامي بن أحمد البريكي ومحمد بن قاسم الشيزاوي وعبدالله بن سعيد البهدور ونوح بن خصيف المغيزوي أميناً للسر. وتتولى هذه اللجنة مهام اقتراح الشباب للمشاركة في برنامج سفينة شباب العالم، ووضع خطط الأنشطة والبرامج الثقافية والرياضية والثقافية وغيرها المحلية منها والدولية وتنفيذها، كما تعنى اللجنة بتوطيد أواصر الصداقة والتعاون مع المشاركين في البرنامج من مختلف دول العالم.