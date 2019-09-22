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بحث التحاق الأطباء بالبرنامج التأسيسي في "الاختصاصات الطبية"

استعراض طلبات مراجعة وتعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الأحد 22 سبتمبر 2019 08:32 م بتوقيت مسقط

استعراض طلبات مراجعة وتعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

 

مسقط - الرؤية

عقد مجلس الخدمة المدنية أمس اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وتمَّ في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الأول لعام 2019. وبعد ذلك، جرى مناقشة بنود جدول الأعمال؛ حيث بحث المجلس عدداً من المواضيع، منها مشروع اتفاقية التحاق الأطباء بالبرنامج التأسيسي العام بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وذلك في إطار اختصاص المجلس بتحديد السياسات والقواعد المنظمة لخطط التأهيل والتدريب الهادفة إلى تنظيم القوى العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفايتها الإنتاجية.

واستعرض المجلس الطلبات الواردة من بعض الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمتعلقة بمراجعة وتعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وناقش المجلس، عددًا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتلاءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وذلك وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وفي إطار اختصاصه بتحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في الوحدات، ناقش المجلس طلبات بعض الوحدات الحكومية بتحديد وتنظيم ساعات العمل لبعض الفئات الوظيفية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

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