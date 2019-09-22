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بدر بن سعود يتسلم دعوة لحضور معرض دبي للطيران

الأحد 22 سبتمبر 2019 07:39 م بتوقيت مسقط

بدر بن سعود يتسلم دعوة لحضور معرض دبي للطيران

 

مسقط - الرؤية

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس سعادة محمد سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة؛ حيث سلم معاليه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي ووزير الدفاع، تتضمن دعوة معاليه لحضور الدورة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019، الذي سيقام بإمارة دبي خلال شهر نوفمبر 2019، شاكراً معاليه لصاحب السمو دعوته الكريمة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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