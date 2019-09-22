المنذري يستعرض العلاقات مع مستشار ملك البحرين لشؤون الشباب والرياضة

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أمس، مستشار جلالة ملك البحرين لشؤون الشباب والرياضة سعادة صالح بن عيسى بن هندي، وذلك في إطار زيارته الحالية للسلطنة.

ورحَّب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة في مستهل اللقاء بالضيف، مشيدا معاليه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين السلطنة ومملكة البحرين الشقيقة، منوها بحرص قيادتي البلدين على التطوير المستمر لهذه العلاقات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين. وأبرز معاليه أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز وتدعيم التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

من جانبه، أشاد مستشار جلالة ملك البحرين لشؤون الشباب والرياضة بما تشهده السلطنة من نهضة تنموية شاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، منوها بجهودها الداعمة لاستقرار المنطقة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.