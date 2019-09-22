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كلية السلطان قابوس العسكرية تنفذ التمرين التعبوي النهائي "درع 24"

الأحد 22 سبتمبر 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نفذت كلية السلطان قابوس العسكرية بالجيش السلطاني العماني صباح أمس البيان العملي للتمرين التعبوي النهائي "درع 24" للضباط المرشحين، وذلك على ميادين التدريب التابعة للجيش السلطاني العماني.

ونفّذ الضباط المرشحون فعاليات البيان العملي بالذخيرة الحية وفق خطة التمرين الموضوعة، وبمشاركة أسلحة الإسناد المختلفة بالجيش السلطاني العماني مع دعم جوي من الطائرات المختلفة بسلاح الجو السلطاني العماني، وبإسناد هندسي من الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع.

ورعى البيان العملي اللواء الركن حمد بن ناصر بن عبدالله النبهاني أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني بحضور اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وفي منطقة التمرين رحب العميد الركن محمد بن راشد الحوسني آمر كلية السلطان قابوس العسكرية براعي المناسبة والحضور، ثم استمع الجميع إلى إيجاز من أحد الضباط المرشحين استعرض فيه مراحل التمرين المختلفة والبيان العملي والأهداف التدريبية المتوخاة من تنفيذه.

وبهذه المناسبة، أشاد اللواء الركن أمين عام الشؤون العسكرية بالمكتب السلطاني راعي المناسبة بالمستوى المشرف الذي ظهر به الضباط المرشحون والروح المعنوية العالية التي انعكست إيجابًا على سير مجريات وأحداث التمرين.

حضر البيان العملي عدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، والجهات العسكرية والأمنية المختلفة، وجمع من منتسبي الجيش السلطاني العماني.

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