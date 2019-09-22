"الملك" النصراوي يبحث اليوم عن موطئ قدم بـ"ثمن نهائي" كأس محمد السادس للأندية

الرؤية - وليد الخفيف

يُدافع النصر العماني عن حظوظه في التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية للأبطال، عندما يحل ضيفا على الجزيرة الإماراتي، اليوم، في ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في إياب دور الـ32.

وفاز الجزيرة الإماراتي بهدف زايد العامري في لقاء الذهاب الذي أقيم على مجمع صلالة الرياضي؛ لذا فصاحب الأرض يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل. أما النصر العماني، فيبحث عن الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل مواصلة المشوار في البطولة.

ورغم خسارة النصر في الذهاب غير أنه قدم مستوى فنيا جيدا في الشوط الثاني؛ فلاحت له العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروجه بالتعادل على أقل تقدير، غير أنه عانى من إنهاء الهجمات التي لم تثمر عن هز شباك الضيوف.

وفي البطولة نفسها، وضمن منافسات دور الـ32، يلتقي الشرطة العراقي والكويت الكويتي، وشبيبة الساورة الجزائري مع الشباب السعودي، والرجاء المغربي أمام هلال القدس الفلسطيني. وعلى ملعب كربلاء، يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره الكويت الكويتي، في إياب دور الـ32، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الأخير 3-1، ليمتلك الأفضلية نحو العبور للدور التالي.

ويكفي الكويت الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، لضمان التأهل، بينما يحتاج الشرطة للفوز بهدفين دون رد أو بفارق 3 أهداف على الأقل لاقتناص بطاقة العبور لثمن النهائي.

ثلاثية الكويت في الذهاب جاءت بتوقيع يوسف ناصر ودييجو كالديرون وفيصل زايد، بينما جاء هدف الشرطة الوحيد عن طريق مروان حسين.

وفي القارة السمراء، يستقبل الرجاء البيضاوي المغربي نظيره هلال القدس الفلسطيني على ملعب محمد الخامس، بينما يلتقي شبيبة الساورة الجزائري مع ضيفه الشباب السعودي في واحدة من أقوى مباريات ذهاب دور الـ32.

وتأمل الأندية التي تخوض مباريات دور الذهاب تحقيق نتيجة مريحة قبل الإياب من أجل حجز مقعدها في دور الـ16 من البطولة التي تحظى بعوائد اقتصادية.