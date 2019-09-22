مسقط - الرؤية

ألقت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية متمثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية، القبض على 3 أشخاص بتهمة الاحتيال على مواطنة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني عليها بعرض قطعة أرض سكنية للبيع على أحد التطبيقات الإلكترونية، وبناءً على إعلان البيع تواصل معها المتهمون الثلاثة حيث قاموا بتسليم المجني عليها إيصال إيداع شيك بدون رصيد مقابل تنازلها عن الأرض.

وتحذر شرطة عمان السلطانية من القيام بهذه الأفعال، كما تدعو للإبلاغ الفوري في حالة التعرض لمثل هذه الجرائم أو الإشتباه فيها وذلك بالإتصال على الخط الساخن للإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ٨٠٠٧٧٤٤٤ أو التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.