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27 أكتوبر يوم التصويت لانتخابات أعضاء الشورى

الأحد 22 سبتمبر 2019 01:16 م بتوقيت مسقط

27 أكتوبر يوم التصويت لانتخابات أعضاء الشورى

 

مسقط- العمانية

أعلنت وزارة الداخلية أن يوم 27 أكتوبر المقبل، سيكون يوم التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وكانت لجان الانتخابات أعلنت الأحد الماضي القوائم الأولية للناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، ووضعتها في أماكن بارزة في مكاتب الولاة، كما قامت وزارة الداخلية بنشر تلك القوائم في الموقع الإلكتروني للانتخابات لإطلاع المواطنين عليها.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الناخبين في القوائم الأولية بلغ 713 الفا و335 ناخبا وناخبة، من بينهم 375 ألفا و801 ناخب، و337 الفا و534 ناخبة.

وتتولى وزارة الداخلية كما توضح المادة (28) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى "إعداد القوائم الأولية للناخبين في كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي ،مع مراعاة تحديث البيانات من واقع السجل المدني وحذف أسماء المتوفين من قوائم الناخبين في ضوء البيانات الواردة من السجل المدني، وحذف من يثبت فقدانه أيا من شروط القيد في السجل الانتخابي المنصوص عليها في هذا القانون".

وكثَّف المرشحون في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، خلال الأسبوعين الماضيين، حملاتهم الانتخابية؛ استعدادا ليوم التصويت.

وشهدتْ ولايات السلطنة ووسائل التواصل الاجتماعي حِرَاكا تَمثَّل في نشر المرشحين لرؤاهم الانتخابية والإعلانات في وسائل الاتصالات، التي تشمل الرسائل الإلكترونية القصيرة والوسائط الإلكترونية بالهاتف المتنقل، وشبكة الإنترنت والالتقاء بالناخبين، واستخدام اللوحات الإعلانية للمرشحين على جانبي الطرق وفي الساحات العامة.

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