بيان: منخفض مداري في بحر العرب ويبعد عن السلطنة بـ 900 كلم

مسقط - الرؤية

أوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشكل منخفض مداري شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر.

وأضاف المركز أن سرعة الرياح السطحية حول المركز تقدر بـ (17 – 27 عقدة)، ويتمركز على خط عرض 20 درجه شمال وخط طول 69 درجة شرق ويبعد عن السواحل الهندية ( کوجرات) حوالي 150 كلم، ويبعد عن أقرب نقطة لسواحل السلطنة ( مصيرة) حوالي 900 كلم.

وأشارت آخر خرائط التنبؤات العددية إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب مع احتمال تعمقه إلى منخفض مداري عميق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأكدت الهيئة بأن المختصين بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يواصلون تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة. داعية الجميع إلى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية.