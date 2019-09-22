توضيح من "الأرصاد" حول الحالة المدارية في بحر العرب

مسقط - الرؤية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تتابع الحالة الجوية في بحر العرب، وأن هناك منطقة اضطراب مستمرة في الضغط الجوي بشرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

وأشارت إلى وجود فرص لتعمق الحالة الجوية خلال 24 ساعة قادمة إلى منخفض جوي مداري، دون أي تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة خلال اليومين القادمين

وكانت "الرؤية" قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي، توقعات النموذج الأوروبي المختص في الطقس والتنبؤات الجوية، بحدوث حالة مدارية في بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأن التقرير الصادر عن المركز الإقليمي الهندي، المختص بمتابعة الحالات المدارية في شمال المحيط الهندي، قد أشار إلى تزايد فرص تشكل منطقة ضغط منخفض، بمحاذاة شمال شرق بحر العرب.