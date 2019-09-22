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بتكلفة بلغت 30 مليون دولار

ريسوت للأسمنت تقوم بتوقيع اتفاقية إجار ارض وإتفاقية خدمات محطة الميناء وإنشاء أحدث وحدة طحن تكنولوجية رأسية بولاية الدقم

الأحد 22 سبتمبر 2019 09:41 ص بتوقيت مسقط

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* الرئيس التنفيذي لريسوت للأسمنت: وحدة الطحن الجديدة ستزيد الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون طن سنويا.

- إنشاء أحدث مطحنة تكنولوجية رأسية والتي ستؤدي إلي حفض تكاليف التشغيل .

* هدفنا أن تصل قدرتنا الإنتاجية إلي إلى 20 مليون طن سنويًا في المستقبل القريب.  

* بلغت إستثمارات الشركة إلي أكثر من 150 مليون دولار أمريكي في التوسعات عام 2019 عبر الخليج والأسواق المجاورة.

* وصل إنتاج ريسوت للأسمنت إلى 7.4 مليون طن في السنة لتلبية الطلب المتزايد عليها لتساعد في مسيرة التنمية والنهضة بالبلاد .

 

 

صلالة - العمانية

 

تواصل شركة ريسوت للاسمنت وهي أكبر شركة مصنعة للأسمنت في سلطنة عمان اليوم إستراتيجية توسعاتها في الأسواق المحلية والإقليمية . حيث وقعت شركة ريسوت للأسمنت  مع شركة ميناء الدقم عقدا لتأجير الأرض اللازمة لبناء وحدة طحن جديدة بالدقم واتفاقية خدمات محطة الميناء بإستثمار قدره 30 مليون دولار أمريكي. وقع الإتفاقية كل من جوي جوش الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت مع و ريجي فيرميولين الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم 

وفي بيان صدر عقب إصدار لائحة تنظيمية في سوق مسقط للأوراق المالية (MSM) من قبل الشركة المدرجة .أوضح جوي جوش الرئيس التنفيذي للشركة قائلا: يتم إنشاء مصنع الدقم كجزء من إستراتيجية الشركة التوسعية القوية في الأسواق المحلية والإقليمية . وإنه بمجرد اكتمال المشروع الجديد المتمثل في وحدة الطحن الجديدة بالدقم ستضيف مليون طن آخر إلى طاقتها الحالية لتصل إلى 7.4 مليون طن سنويا. و يتم ضبط عمليات الاستحواذ والاستثمارات الخاصة بنا بشكل استراتيجي لضمان وجودنا عن قرب في المواقع التي يرتفع فيها الطلب على الأسمنت. في حين أن المواد المضافة متاحة محليا

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للاسمنت إلي أن وحدة الدقم التي تأتي بعد استحواذنا مؤخراً على صحار للأسمنت في عُمان ساعدنا على توطيد وتعزيز وجودنا في عُمان وأسواق الخليج المجاورة. بحيث إن توسعات القدرة المحلية ستكمل وستدعم إستثماراتها الإستراتيجية في الخارج خاصة في أسواق إفريقيا وجورجيا وفي المرحلة التالية الهند.كما أوضح جوش أن بناء وحدة الدقم سيبدأ في 19 سبتمبر 2019 بموافقة مجلس إدارة الشركة على المضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجية الشركة المدروسة إقتصاديا بشكل مهني والموضوعة لنصل بالشركة في المستقبل القريب أن تكون هي الرقم الأصعب بالمنطقة. وهي إنشاء أحدث مطحنة تكنولوجية رأسية والتي ستؤدي إلي حفظ تكاليف التشغيل .حيث أن هدفنا هو رفع قدرتنا الإنتاجية إلى 20 مليون طن سنويًا في المستقبل القريب وأن نكون شريكًا قويًا لتطوير البنية التحتية وبالتالي بناء الأمم في الأسواق التي نتواجد فيها.

كما أوضح جوي جوش الرئيس التنفيذي لريسوت للأسمنت أن الطاقة الحالية لشركة ريسوت للاسمنت6.4 مليون طن سنويًا.حيث حققت الشركة عائدات بنسبة 26.6 في المائة العام الماضي. كما بلغت قيمة التداول 91 مليون ريال عماني وهو نمو كبير من 71.8 مليون ريال في عام 2017. وبعد شراء أسمنت بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي من أسمنت صحار في وقت سابق من العام الجاري. أعلنت ريسوت أيضًا عن مشروع مشترك مع مجموعة (م. س.ج) في شرق إفريقيا لإنشاء وحدة طحن الأسمنت بقيمة 40 مليون دولار أمريكي في بربرة بالصومال.

كما أكد جوي جوش الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت أن الشركة ستستمر في الإستثمار بالأسواق حيث نجد إمكانات نمو من خلال عمليات الإستحواذ وإقامة مشاريع تنموية . وحتى الآن في عام 2019 إننا نتطلع إلي إستثمار يزيد على 150 مليون دولار أمريكي في التوسع في القدرات الإنتاجية. وفي المرحلة التالية تخطط ريسوت للأسمنت في الإستثمار في الهند بقيمة 700 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2022. والتي تتطلع الشركة بالفعل إلى الحصول على 200 مليون دولار أمريكي لإستحواذها على اثنين من مصانع الأسمنت القائمة. كما وقعت ريسوت مؤخرًا صفقة تمويل بقيمة 51 مليون دولار أمريكي مع بنك نزوى العماني لتمويل عملياتها وخطط التوسع في السلطنة بما في ذلك صلالة وصحار.

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