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بتكليف سامٍ.. التوبي يشارك في "قمة المناخ" بنيويورك

الأحد 22 سبتمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

بتكليف سامٍ.. التوبي يشارك في "قمة المناخ" بنيويورك

 

مسقط - العمانية

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- يشارك معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية في قمة العمل المناخي 2019 بعنوان "سباق يمكننا الفوز به، سباق يجب أن نفوز به" التي ستعقد غدا الإثنين بمقر مبنى الأمم المتحدة بنيويورك.

وتهدف القمة إلى رفع الطموح السياسي والاقتصادي على أعلى المستويات من خلال الإعلان عن التزامات ومبادرات قوية في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير وتعزيز التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإيجاد موارد مالية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإيجاد صناعات واقتصاديات ذات انبعاثات كربونية منخفضة. وتسعى القمة إلى التنسيق وتبادل الآراء والأفكار بين أصحاب المصلحة والتي تعمل على إيجاد الحلول الطموحة للانتقال العالمي في الطاقات المتجددة وفي البنى الأساسية في المدن المستدامة ومجال الزراعة المستدامة وإدارة الغابات والمحيطات وتمويل مشاريع التكيف مع آثار التغيرات المناخية دون التأثير على الاقتصاد.

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