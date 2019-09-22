"العمانية للنطاق العريض" تدشن شبكة الألياف البصرية في الجبل الأخضر

الجبل الأخضر - العمانية

تحتفلُ الشركة العُمانية للنطاق العريض، اليوم، بافتتاح شبكة الألياف البصرية في الجبل الأخضر؛ بهدف توفير خدمة إنترنت فائق السرعة لسكان ورواد المنطقة؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الشركة العمانية للنطاق العريض المعنية ببناء شبكة الألياف البصرية في جميع أنحاء السلطنة، والمضي قدما في رؤيتها الإستراتيجية لتمكين الفرص وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض.

وأقيم المشروع -الذي استغرق تنفيذه 10 أشهر- بالتزامن مع مشروع مد شبكة المياه في الجبل الأخضر الذي تنفذه الهيئة العامة للمياه (ديم)، لتوحيد الجهود وتقليل التكاليف والمدة الزمنية؛ حيث أصبح ما يقارب 4168 وحدة سكنية في أرجاء المنطقة جاهزة لطلب الخدمة عن طريق أحد مزودي الخدمة المرخصين في السلطنة (عمانتل، وأوريدو، وأواصر). ويعدُّ المشروع من أهم إنجازات الشركة؛ حيث تمَّ ربط الشبكة الموجودة في الجبل الأخضر بمسقط، ما يُسهم في ربط المؤسسات الأخرى في الجبل الأخضر بمسقط.

وقال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض: إنَّ الجهودَ تتواصل لافتتاح مناطق جديدة في الربع الأخير من هذا العام في بعض مناطق محافظة شمال الباطنة، وسيجري إتاحة الخدمات لنحو 8438 وحدة سكنية، وافتتاح بعض الأجزاء في محافظتي مسقط وظفار بمعدل 39586 وحدة سكنية في مسقط، و29931 في ظفار.

وأكد المنذري أنَّ الشركة العُمانية للنطاق العريض منوطة ببناء البنية الأساسية للألياف البصرية، وتأجيرها للمشغلين الثلاثة "عمانتل وأوريدو وأواصر"، التي أسهمت في رفع سرعة الإنترنت، وتخفيض أسعارها في المناطق التي تتواجد فيها الشبكة. ونجحتْ الشركة حتى الآن بتغطية 54 بالمائة من المناطق الحضرية، وتلتزم بتغطية 95 بالمائة منها بحلول 2030؛ تحقيقا للإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض.

وأوضَح المنذري أنَّ الشركة العُمانية للنطاق العريض بدأت بإنشاء الشبكة منذ 2015 ضمن المشروع الحكومي؛ بهدف تغطية السلطنة بشبكة الألياف البصرية؛ حيث تمَّت تغطية أجزاء كبيرة في مختلف ولايات محافظات السلطنة بما يقارب 400 ألف وحدة سكنية، وتمَّ حتى الآن توصيل ما يقارب 86300 وحدة سكنية. وشهدت محافظة مسقط توصيل ما يقارب 81600 وحدة سكنية؛ شملت ولايات السيب وبوشر والعامرات ومطرح.

ويشهد الربع الأخير تغطية المناطق المتبقية في بوشر والمعبيلة والقرم والأنصب، بما يُعادل 45 ألف وحدة سكنية جديدة ليتمتع المستخدم بخدمة إنترنت عالي السرعة. وتمَّ توصيل ما يقارب 2500 وحدة سكنية في محافظتي جنوب وشمال الباطنة؛ شملت ولايتي صحار المصنعة، بالتعاون مع شركة حيا للصرف الصحي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مشاريع البنية الأساسية، وتوحيد الجهود؛ بهدف تقليل التكلفة والمدة الزمنية.

وذكر المنذري أنَّ الشركة وقعت عددا من الاتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية في محافظة ظفار؛ مثل: شركة صلالة للصرف الصحي، وبلدية ظفار، والمنطقة الحرة في صلالة؛ حيث أسهمت تلك الجهات بتسهيل بناء الشبكة؛ حيث تمَّ توصيل ما يقارب 1800 وحدة سكنية في ظفار، وتحديدا في صلالة الجديدة والسعادة وريسوت، وما زالت الجهود مستمرة لتغطية باقي الأجزاء في صلالة الجديدة وفي شرق صلالة؛ بما يعادل 17 ألف وحدة سكنية يتم تجهيزها قبل نهاية العام الحالي.