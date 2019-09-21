شباب السلطنة يحرزون ذهبيتين وفضية في الابتكار على مستوى الدول الإسلامية

مسقط - الرؤية

شاركَ مجموعة من شباب السلطنة -مُمثلين في فريق سمو وفريق سكاي- في فعالية واحة الدوحة للابتكار (14-20 سبتمبر 2019)، والتي تُنظمها وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر الشقيقة، بالتعاون مع منتدى التعاون الإسلامي للشباب -الذارع الشبابية لمنظمة التعاون الإسلامي- ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي 2019، تحت شعار "الأمة بشبابها"، وبإشراف وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية.

وبلغَ عددُ المسجَّلين في فعالية واحة الدوحة للابتكار 6176 مبتكرا، يمثلون 57 دولة من دول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، و30 دولة من دول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحقَّق المخترع سالم الحبسي ممثلًا لفريق سمو الميدالية الذهبية في فئة مشاريع الطاقة المتجددة، باختراع الخوذة المتعددة الاستخدام، وهو مشروع يحافظ على تخفيف درجة الحرارة لعمال منشآت النفط والغاز والإنشاءات، مع إضافة خصائص أخرى تُسهم في الحفاظ على سلامة العامل، وتقليل إصابته بأي مكروه في بيئة العمل. وحقق المخترع محمد الحبسي ممثل لفريق سكاي الميدالية الذهبية في فئة المشاريع التقنية والإلكترونيات باختراع المخفي الذكي، وهو عبارة عن مخفي يتم تركيبه على الزجاج؛ بحيث يتم من خلاله التحكم بنسبة التظليل عن طريق استخدام تطبيق ذكي بتقنية إنترنت الأشياء. وحقق المهندس خاطب البلوشي الميدالية الفضية في مشروع استخدام الطاقة الشمسية كطاقة لتشغيل محطات تعبئة الوقود في المناطق الصحراوية.