"جمعية الصحفيين" تعزز خبرات الإعلاميين بالبريمي بالضوابط المهنية للتغطية الإعلامية لانتخابات "الشورى"

البريمي - سيف المعمري

انطلقتْ الحلقة التدريبية الخاصة بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، والتي نظَّمتها جمعية الصحفيين العُمانية -بالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، في ولاية البريمي- تحت رعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي، وبمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين والمصورين من ولايات محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي.

وهدفتْ حلقة العمل التدريبية إلى تعريف الصحفيين والاعلاميين بمسيرة الشورى في السلطنة، ومراحل تطورها، ووضع الصحفيون والإعلاميون في خضم الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشورى في جميع محافظات وولايات السلطنة. وقدَّم المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي عضو مجلس الدولة، ورقة؛ تناول فيها التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، فيما قدم الدكتور عبدالحميد الموافي ورقة العمل الثانية حول "التوازن في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى". أما ورقة العمل الثالثة، فقدمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي حول "المبادئ والضوابط في الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجلس الشورى".

وركَّزت أوراق العمل على عدد من المحاور المتعلقة بالتغطية الإعلامية للانتخابات والتقارير الإخبارية، وأهمية الإعلام في نقل الصورة الصحيحة للمتلقي، وكيفية تنقية التقارير من الميول الشخصية والفكرية، والتركيز على الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات.

وألقى سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بجمعية الصحفيين العمانية، كلمة؛ قال فيها: يُسعدنا أن نلتقي معا في محافظة البريمي التاريخية، وهي تزخر بالمنجزات الرائدة في مختلف المجالات، في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه". وأضاف النهدي أنَّ السلطنة تستعد خلال الفترة الحالية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة؛ حيث تعمل العديد من اللجان في سبيل إنجاز المهام الموكلة لها من أجل إنجاح هذا العمل الوطني المهم. وأوضح أنه من منطلق حرص جمعية الصحفيين العمانية على المساهمة في هذا الحدث الوطني، فإنها تقوم -وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة- بتنظيم حلقات عمل تدريبية للزملاء والزميلات الصحفيين والإعلاميين والمصورين المعنيين بالتغطية الإعلامية للانتخابات. وبيَّن أنَّ هذه الحلقة هي الثالثة من نوعها ضمن سلسلة من حلقات العمل التي تنظمها الجمعية؛ حيث عقدت أول حلقة في محافظة ظفار في شهر أغسطس الماضي، بينما عقدت الحلقة الثانية في محافظة مسندم في 10 من سبتمبر الجاري، موضحا أن الحلقة الرابعة من المقرر أن تنعقد في محافظة مسقط خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكَّد رئيس لجنة التدريب بالجمعية أنَّ انعقاد مثل هذه الحلقات تحقق المردود الإيجابي على الصحفيين والإعلاميين لتساعدهم على إجراء التغطيات الإعلامية للانتخابات؛ من خلال استيقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية حتى إيصالها للمتلقي بكل وضوح، مشيرا إلى أنَّ هذا ما تحرص عليه اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى. ولفت النهدي إلى أنَّ التعاون بين جمعية الصحفيين العمانية واللجان الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى قائم منذ فترات سابقة، مما كان له الأثر الطيب في تكرار عقد هذه الحلقات وتطويرها لتشمل عدة محافظات، وبمشاركة أوسع من الصحفيين والإعلاميين.

وحرصتْ الجمعية واللجنة الإعلامية على تحقيق العديد من الأهداف من خلال عقد حلقات العمل هذه؛ أهمها: تعريف الصحفيين والإعلاميين بمسيرة الشورى في السلطنة، ومراحل تطور الممارسة الشورية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ووضع الصحفيين والإعلاميين في خضم الاستعدادات الجارية للانتخابات التي ستجري خلال أكتوبر المقبل في جميع ولايات السلطنة، إضافة للتأكيد على أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل هذا الحدث المهم إلى المتلقي بحيادية وشفافية وصدق وأمانة. آملا من المشاركين والمشاركات في الحلقة تحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

وفي ختام الحلقة التدريبية، قام سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي، يرافقه سعيد بن ناصر النهدي عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية رئيس لجنة التدريب، بتوزيع الشهادات على المشاركين في حلقة العمل، وتكريم الداعمين.