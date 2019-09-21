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عمانية تساهم في رفع تصنيف استدامة شركة ألمانية

السبت 21 سبتمبر 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

عمانية تساهم في رفع تصنيف استدامة شركة ألمانية

 

 

مسقط- الرؤية

 

نجحت حوراء الميمني، موظفة بمجموعة النفط العمانية وأوربك، في رحلة انتدابها بشركة أوكسيا بألمانيا، وبرهنت في فترة وجيزة استحقاقها ثقة المجموعة؛ إذ إنها ساهمت في رفع تصنيف استدامة شركة أوكسيا، وهي إحدى أصول مجموعة النفط العمانية وأوربك في مؤشر "إيكوفاديس" للاستدامة، لتحصل أوكسيا على الميدالية الفضية بمعدل (54) نقطة، صُنفت من خلالها كواحدة من أفضل 17% من الموردين على مستوى قارة أوروبا.

وساهمت حوراء في السنوات التي قضتها بأوكسيا في تعزيز أداء الشركة في مجال الاستدامة في عام 2017 إلى 55 نقطة وفي عام 2018 إلى 58 نقطة وفي عام 2019 إلى 68 نقطة لتصل الشركة بنجاح إلى التصنيف الذهبي على المستوى الأوروبي. واستطاعت حوراء بموهبتها أن تعزز وتستفيد من علاقاتها وقدراتها التي اكتسبتها من الجامعة الألمانية بمسقط أثناء دراستها لتكون عوناً لها في تذليل التحديات والصعوبات التي واجهتها كمغتربة لثلاثة أعوام ونصف العام. وعملت أيضا على صقل مهاراتها بما يعود للشركة تقنيا بالمنفعة ولها بالخبرة والعلوم النافعة والعلاقات الطيبة.

وتقول حوراء الميمني عن تجربتها "أشجع الجميع لاستثمار كل الفرص المتاحة لديهم وأن يتقبلوا التغيير وتحدياته وعدم الحكم على الأمور من بدايتها أو من خلال تجارب الآخرين. وتقوية مهارات التواصل والانفتاح على الثقافات المختلفة تعد مكسبا يُسهل لكل مجتهد بلوغ غاياته وجني النجاحات".

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