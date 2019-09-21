بدء موسم "الصرب" في ظفار

صلالة- العمانية

بدأ بمحافظة ظفار موسم الربيع أو "الصرب" كما يطلق عليه محليا؛ حيث تسطع الشمس ويعتدل الطقس وتنخفض نسبة الرطوبة وتهدأ أمواج البحر وتتجلى روعة المناظر الطبيعية في الجبال والسهول والصحاري.

وتمتاز‎ ‎المحافظة خلال هذا الموسم بالطقس الجميل ‏والمناظر البديعة؛ حيث يعد موسم الربيع أحد المقومات السياحية التي تجذب السياحة الداخلية لمشاهدة جمال الطبيعة بعد انقشاع الضباب وصفاء الجو، فضلاً عن كونه موسما لتفتح الأزهار وهبوب النسائم الباردة.

ويشكل موسم الربيع جانبا مهما للحصاد الزراعي الموسمي في المناطق الجبلية والسهلية التي تعتمد على الأمطار الموسمية، إضافة إلى أهميته الاقتصادية لدى المزارعين والصيادين ومربي الماشية إلى جانب إنتاج العسل وتوفر الأسماك وانتشار المراعي الخضراء.