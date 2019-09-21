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"السلطان قابوس" تصدر عددا جديدا من نشرتي اقرأ وimprint

السبت 21 سبتمبر 2019 06:43 م بتوقيت مسقط

"السلطان قابوس" تصدر عددا جديدا من نشرتي اقرأ وimprint

مسقط – الرؤية

صدر عن جامعة السلطان قابوس ممثلة بدائرة العلاقات العامة والإعلام، العدد الرابع عشر من نشرتي اقرأ وimprint الشهرية، وهي عبارة عن نشرات تتناول مواضيع صحفية متنوعة تعكس المضمون العلمي والإنساني والدراسات والابتكارات بالإضافة إلى قصص الإنجازات والإبداعات الطلابية.

ويتضمن العدد الرابع عشر مقالاً للدكتور محمد لاشين من كلية التربية حول ضرورة البحث عن مصادر بديلة لتمويل التعليم العالي في السلطنة، ودراسة علمية عن صادرات السلطنة من الأسماك نحو الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى حوار صحفي مع الخريجة خديجة بنت خميس الحامدية من كلية العلوم الزراعية والبحرية بعنوان "طالبة العلوم الزراعية تصطاد منتجات صناعية بمخلفات الأسماك"، ويتخلل العدد كذلك تحقيقًا حول عيادة "جوجل" ومدى حقيقتها، ومجموعة من الإبداعات الطلابية المتنوعة في الشعر والتصوير وفن المقال والعديد من المواضيع الصحفية الأخرى.

وقال جمال بن سعيد الريامي مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام والمشرف العام على نشرتي اقرأ و (Imprint)في جامعة السلطان قابوس: "مر أكثر من عام على تدشين النشرتين والمنصة الإلكترونية الإخبارية "أنوار" وقد صدر العدد الرابع عشر ليعكس المفاهيم الحديثة في مجال التواصل المؤسسي والعمل الإعلامي وفق تقنيات وأدوات الحاضر، مضيفاً في الصدد ذاته: "إن الهوية الإعلامية لمختلف المنصات الإعلامية التي تشرف عليها الدائرة يتلخص مفهومها في أن يكون عمليا واضح الرؤية، ومختصرا بسيطا وحديثا ومواكبا للعصر، بالإضافة إلى توافق المحتوى مع رؤية ورسالة وأهداف وقيم الجامعة مع تقديم محتوى إعلامي مواكب للعصر يركز على قصص ‏وتجارب المنتسبين المرتبطين بالمؤسسة من طلبة وموظفين، وأيضا ترسيخ مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة محليا ودوليا وخدمة المجتمع والتعاون الدولي بما يخدم العملية الأكاديمية والبحث العلمي في الجامعة.

 

 

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