مذكرة تفاهم بين "بيئة" و"عمانتل" لاسترجاع القيمة الاقتصادية من النفايات

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ الشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل" مُذكرة تفاهم مع الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"؛ بهدف دعم مبادرات الاقتصاد الدائري، ومن أجل مستقبل مستدام. وقَّع الاتفاقية الدكتور غالب بن سيف الحوسني الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية بعمانتل. والشيخ محمد بن سليمان الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للتطوير الإستراتيجي في شركة "بيئة".. وحضر مراسم التوقيع عدد من الموظفين والمسؤولين المعنيين لدى الجهتين.

وتنصُّ بنود مذكرة التفاهم على قيام "عمانتل" بتزويد شركة "بيئة" ببطاريات حمض الرصاص المستهلكة، والإطارات منتهية الصلاحية، والنفايات الإلكترونية والكهربائية ونفايات الورق، وزيوت التشحيم المستعملة الناتجة من أسطول النقل التابعة لها؛ وذلك للإستفادة ولاسترداد القيمة الاقتصادية منها؛ بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور غالب بن سيف الحوسني الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية لعمانتل: سعداء بتطوير التعاون مع شركة بيئة، ونقله إلى آفاق أرحب؛ حيث وقعت عمانتل سابقا اتفاقية مع شركة بيئة لإعادة تدوير البطاريات الحمضية؛ بهدف دعم الجهود المبذولة للحد من النفايات التي تشكل خطراً على البيئة. وأضاف الرئيس التنفيذي لوحدة الموراد البشرية بعمانتل: سنعمل مع شركة بيئة من خلال هذه الاتفاقية على تنظيم عملية التخلص من بطاريات حمض الرصاص المستهلكة، والإطارات والنفايات الإلكترونية...وغيرها من النفايات التي تشكل خطراً على البيئة، وهو ما يعكسُ التزامنا بالمحافظة على البيئة والمساهمة في استدامة النمو في الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع نظيف وآمن.

من جهته، قال الشيخ محمد بن سليمان الحارثي: يُسهم توقيع المذكرة في تعظيم القيمة الاقتصادية للنفايات، ودعم مبادرات الاقتصاد الدائري، والتقليل من كمية النفايات المنقولة إلى المرادم الهندسية للتخلص النهائي منها، وأشار إلى أنَّ شركة "بيئة" تتعامل مع هذه النفايات كموارد ذات قيمة اقتصادية تخلق الكثير من الفرص لدعم الاقتصاد الوطني. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود بين الجانبين في التحكم بجمع ونقل هذه النفايات لتحقيق استدامة البيئة، والحد من الضرر الناتج من الممارسات الخاطئة؛ من خلال تنظيم قطاع إدارة النفايات بالسلطنة وإعادة تدوير النفايات والإستفادة منها، وندعو الشركات والجهات والأفراد إلى التخلص السليم من هذه النفايات من خلال التواصل مع شركة "بيئة" لنقلها إلى موقع المعالجة المعتمد من قبل الشركة.

وأوضح الحارثي أنَّ المذكرة تعد مُكملاً للمساعي البيئية التي يقوم بها الجانبين في تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني في قطاع النفايات في السلطنة؛ حيث وقع الطرفان سابقا في شهر ديسمبر 2018م مذكرة تعاون، والتي تأتي مكملة لهذه المساعي المشتركة.