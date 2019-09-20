السلطنة توقع مذكرة تفاهم في مجال التوثيق التاريخي مع جمهورية بيلاروسيا

مسقط - الرؤية

وقعت سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروسيا، على مذكرة تفاهم في مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات بين البلدين، حيث وقعها من الجانب العماني سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومن الجانب البيلاروسي سعادة فيكتور كوراش المدير العام لإدارة المحفوظات والسجلات، جاء ذلك في إطار مشاركة وفد السلطنة ممثلة في المتحف الوطني وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برئاسة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، في افتتاح معرض "عُمان درة الشرق في المتحف الوطني للفنون الجميلة في جمهورية بيلاروسيا، والذي يفتتح امس تحت رعاية معالي يوري بوندار، وزير الثقافة في بيلاروسيا، حيث تحل السلطنة ضيف شرف بمناسبة مرور ٨٠ عاما على افتتاح المتحف الوطني للفنون الجميلة في جمهورية بيلاروسيا. وتسعى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من خلال توقيع مذكرة التفاهم لإيجاد علاقات مع المؤسسات العلمية والحضارية والفكرية والاستفادة من المعارف العلمية في مجال الوثائق والمخطوطات والدراسات التاريخية. وتضمنت مذكرة التفاهم مجموعة من بنود التعاون أهمها: تبادل نسخ من الوثائق وأدوات البحث والمطبوعات والبحوث والدراسات، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الوثائق والمعرفة حول التقنيات الحديثة المستخدمة في الترميم والمنظومات الإلكترونية، إلى جانب تنظيم الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والمعارض في مجال الوثائق، وتدريب الكوادر في التخصصات المختلفة بين البلدين.