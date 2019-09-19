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العثور على أفريقي مفارقا للحياة بمسقط

الخميس 19 سبتمبر 2019 05:17 م بتوقيت مسقط

العثور على أفريقي مفارقا للحياة بمسقط

مسقط - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن عملية البحث عن شخص من جنسية أفريقية مفقود منذ يوم الأمس في ولاية السيب بمحافظة مسقط، أسفرت عن العثور عليه بالقرب من منطقة الخوض وهو مفارقاً للحياة.

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