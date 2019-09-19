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تفاصيل سقوط عصابة الاحتيال الإلكتروني بظفار

الخميس 19 سبتمبر 2019 05:14 م بتوقيت مسقط

تفاصيل سقوط عصابة الاحتيال الإلكتروني بظفار

 

 

صلالة  - الرؤية

ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على (7) أشخاص من الجنسية الآسيوية قاموا بالاحتيال الإلكتروني على عدد من المواطنين والمقيمين عن طريق الاتصال بالهاتف وانتحالهم صفة موظفي البنوك في محافظة ظفار.

وأوضحت الشرطة بأن المتهمين كانوا يقومون بإرسال رسائل نصية إلى عملاء البنوك يطلبون من خلالها تحديث بيانات بطاقة الائتمان ليتمكنوا من سحب المبالغ من حسابهم الخاص كما قاموا باستخراج شرائح هواتف الأشخاص من شركات الاتصال وعثر بحوزتهم على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة تحتوي بعضها على نماذج من الرسائل المرسلة للأشخاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذرت شرطة عمان السلطانية المواطنين والمقيمين من الوقوع في ضحايا عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر الإنترنت أو المكالمات أو الرسائل النصية الهاتفية.

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