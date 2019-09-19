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أكاديمة الأمن الإلكتروني المتقدم

الخميس 19 سبتمبر 2019 10:53 ص بتوقيت مسقط

أكاديمة الأمن الإلكتروني المتقدم

خُطوة رائدة قطعتها الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، بعدما وقَّعت اتفاقية مشروع توازن لأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، مع مجموعة تاليس الفرنسية؛ والتي تعد أول صرح تدريبي متخصص في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمهارات احترافية عالية، وفق المعايير المهنية المعترف بها على مستوى مؤسسات التدريب العالمية ومنظمات الاعتماد في مجال الأمن الإلكتروني.

الأكاديمية الجديدة تأتِي في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لبناء كوادر وطنية مُؤهَّلة على مُواجهة التحديات التقنية ومسائل الأمن الإلكتروني، خاصَّة مع تنامي الهجمات السيبرانية على مُختلف المؤسسات والأفراد حول العالم. ومن شأن الأكاديمية أيضًا أن تَدْعَم التحول الرقمي الآمن في المؤسسات الحكومية والخاصة؛ من خلال رفدها بالمهارات والخبرات التخصصية اللازمة للتصدي لأي هجمات أو قرصنة إلكترونية ومواجهة أي تحديات أمنية في مجال نظم المعلومات والحد من مخاطر التهديدات الإلكترونية.

... إنَّ الجهودَ المتواصلة لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية تؤكِّد مدى الحرص الحكومي على توفير أفضل برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات والقطاعات.

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