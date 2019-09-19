متاهة الأسئلة

وفاء الشوفي | سوريا
تؤمن بالسحر؟
أومنُ بالصمت
جذرَ السلالات
التي
أوقدتْ جذوة الكلام.
أومنُ
ببشرةٍ تستطيعُ أن تُضيء.
بالأشخاص والعتبات
الشمس والموت
بخواتمي وكتبي
القيامةُ
والشعرُ
و بـ"قامتكَ".
***
تؤمن بالموت ؟
صدّقت سيرة الحياة
التي أنكرَتْها
جنة الأرض و كتبها.
أعرف الخطأ
إن تسمّى و تشرعن
هكذا أطبخُ
ما لا يقيت.
أعرفُ
الكارما الوعرة
و أن القابض عالجمر
يتألم و لا يحترق
و لم أفهم الخلاص بعد.
***
تؤمن بالطبيعة ؟
تلكَ المسافةُ
لا تقطعها الأقلامُ
الأقدامُ
إليك.
***
توهّم المثنى.
الشوقُ الذي
لا يعلّمُ الأملَ
يتراكم، كالضغينة.
الشوقُ الذي
لا براثنَ لحبرهِ.
عاجزٌ عن خوضِ قصته
متلعثمٌ بدمعته.
الطبعُ:
الدم الأولُ
للحمِ البداية
والحبكة المتقنة
لما يضيعُ في السّرد