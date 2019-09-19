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متاهة الأسئلة

الخميس 19 سبتمبر 2019 09:38 ص بتوقيت مسقط

متاهة الأسئلة

وفاء الشوفي | سوريا

 

تؤمن بالسحر؟

أومنُ بالصمت

جذرَ السلالات

التي

أوقدتْ جذوة الكلام.

أومنُ

ببشرةٍ تستطيعُ أن تُضيء.

بالأشخاص والعتبات

الشمس والموت

بخواتمي وكتبي

القيامةُ

والشعرُ

و بـ"قامتكَ".

***

 

تؤمن بالموت ؟

صدّقت سيرة الحياة

التي أنكرَتْها

جنة الأرض و كتبها.

أعرف الخطأ

إن تسمّى و تشرعن

هكذا أطبخُ

ما لا يقيت.

أعرفُ

الكارما الوعرة

و أن القابض عالجمر

يتألم و لا يحترق

و لم أفهم الخلاص بعد.

***

 

تؤمن بالطبيعة ؟

تلكَ المسافةُ

لا تقطعها الأقلامُ

الأقدامُ

إليك.

***

توهّم المثنى.

الشوقُ الذي

لا يعلّمُ الأملَ

يتراكم، كالضغينة.

الشوقُ الذي

لا براثنَ لحبرهِ.

عاجزٌ عن خوضِ قصته

متلعثمٌ بدمعته.

الطبعُ:

الدم الأولُ

للحمِ البداية

والحبكة المتقنة

لما يضيعُ في السّرد

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