المهدي الحمروني | ليبيا

الله يجازيك

سأحدثك هذه المرة

بعيدًا عن الشعر

بعيداً عن مديحك

الذي أدمنتهٌ

فزهِدتِ فيه

كحبرٍ على ورق

بعيدًا عن مزااج مجازه الصوفيّْ الخجول جداً

في سحنة مداده

بعيداً عن انفصام كائن خيالي العاشق

حين يعالج صور الورد المرسل إاليه -

على تحية الصباح

وتهاني العيد

- إلى ما يقودني لمحياك وحده

في لا وعيي

ويرى في كل اختيارٍ للوحاتك

وجهاً آخر لك

أنت لاتدرين عن غرور الشاعر -

المقدِّس للخصوصية

والنافر عن المشاع

في صورتك الشخصية على البروفايل

والصفحة العامة

- حين يلوذ بوهم احتكاره لابتسامك

أريد أن أحدثك ببساطة

وبتعبيرٍ مبتدئ

أنني بحاجةٍ لصورة خاصة جداً

في مرورٍ خاطف

- كالهلال أول كل شهر -

ترفُقُ بي

وبعزلتي

وبحزني

الله

يجازيك