الخميس, 19 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

صورة

الخميس 19 سبتمبر 2019 09:34 ص بتوقيت مسقط

صورة

المهدي الحمروني | ليبيا

 

الله يجازيك

سأحدثك هذه المرة

بعيدًا عن الشعر

بعيداً عن مديحك

الذي أدمنتهٌ

فزهِدتِ فيه

كحبرٍ على ورق

بعيدًا عن مزااج مجازه الصوفيّْ الخجول جداً

في سحنة مداده

بعيداً عن انفصام كائن خيالي العاشق

حين يعالج صور الورد المرسل إاليه -

على تحية الصباح

وتهاني العيد

- إلى ما يقودني لمحياك وحده

في لا وعيي

ويرى في كل اختيارٍ للوحاتك

وجهاً آخر لك

أنت لاتدرين عن غرور الشاعر -

المقدِّس للخصوصية

والنافر عن المشاع

في صورتك الشخصية على البروفايل

والصفحة العامة

- حين يلوذ بوهم احتكاره لابتسامك

 

أريد أن أحدثك ببساطة

وبتعبيرٍ مبتدئ

أنني بحاجةٍ لصورة خاصة جداً

في مرورٍ خاطف

- كالهلال أول كل شهر -

ترفُقُ بي

وبعزلتي

وبحزني

الله

يجازيك

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 يونيو 2019

120 صورة احترافية في معرض "صورة" الخيري بالرستاق

المزيد

16 يناير 2019

صورة.. صحة ترامب في خطر

المزيد

27 يوليو 2016

صورة وتعليق

المزيد

30 مارس 2015

صورة المثقف

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التخصيص والشراكة" توقع اتفاقية "توازن" لأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم

الاقتصاد - محلي

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

6336 وظيفة جديدة للعمانيين في القطاع الخاص خلال 7 أشهر

الاقتصاد - محلي

بالصور.. وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن "هجوم أرامكو"

دولي - أخبار

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تبحث حظر بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة