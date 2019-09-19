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نيابة عن جلالة السلطان.. السيد أسعد يودع السفير القطري

الخميس 19 سبتمبر 2019 09:07 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

 

نيابةً عن حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- استقبلَ صاحبُ السُّمو السيِّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، بمكتب سموه، أمس، سعادة السفير علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة؛ وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأعربَ سَعَادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدَّعم الذي لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني؛ مما سهَّل له أداء مهامه، وعن تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، وللسلطنة المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وعبَّر صاحبُ السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده التي بذلها في خدمة العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق، ولشعب دولة قطر الشقيق كل التقدم والازدهار.. حضر المقابلة سعادتا الأمين العام والمستشار بمكتب سموه.

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