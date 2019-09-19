مسؤولة أممية تتعرف على مهام دائرة الحماية الأسرية ومركز رعاية الطفولة

مسقط- الرؤية

تعرفت معالي الدكتورة نجاة معلا أمجيد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع العنف ضد الأطفال، على منظومة البرامج والخدمات التي تقدمها كلٌ من دائرة الحماية الأسرية، ومركز رعاية الطفولة بالخوض، وذلك خلال زيارتها أمس للدائرة والمركز، برفقة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وسعادة لنا الوريكات ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بمسقط، وعدد من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب "اليونيسيف" بمسقط.

وتجوّلت معالي الدكتورة والضيف المرافق خلال الزيارة في أروقة المؤسستين وتعرفت عن كثب خلال لقائها بالمختصين على واقع الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الطفولة والحماية الأسرية. وحضرت معالي الدكتورة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع العنف ضد الأطفال مع ممثلة مكتب "اليونيسيف" بمسقط، اجتماع "لجنة حماية الطفل بمسقط"، والذي عقد أمس بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض.