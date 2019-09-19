الخميس, 19 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

وزير المكتب السلطاني يودع سفير دولة قطر

الخميس 19 سبتمبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

وزير المكتب السلطاني يودع سفير دولة قطر

مسقط - الرؤية

 

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى السلطنة.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف، فيما عبر سعادة السفير عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به من جميع المسؤولين في السلطنة، مشيدا بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وشكر معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين بلاده والسلطنة أثناء تأدية عمله، متمنياً له دوام التوفيق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 يونيو 2017

وزير المكتب السلطاني يودع سفيرة هولندا

المزيد

26 ديسمبر 2017

وزير المكتب السلطاني يودع السفير الروسي

المزيد

26 سبتمبر 2017

وزير المكتب السلطاني يودع السفيرة العراقية

المزيد

27 يناير 2016

وزير المكتب السلطاني يستقبل سفير سريلانكا وقائد القيادة الوسطى الأمريكية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التخصيص والشراكة" توقع اتفاقية "توازن" لأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم

الاقتصاد - محلي

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

6336 وظيفة جديدة للعمانيين في القطاع الخاص خلال 7 أشهر

الاقتصاد - محلي

بالصور.. وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن "هجوم أرامكو"

دولي - أخبار

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تبحث حظر بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة