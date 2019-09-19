تعزيز مهارات التواصل الإعلامي الفعال للنقابات المهنية بحلقة عمل .. الأحد

مسقط - العمانية

يرعى المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة حلقة العمل التدريبية حول "مهارات التواصل الإعلامي الفعال للنقابات العمالية"، والتي ينظمها الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر الاتحاد العام.

وتهدف الحلقة إلى تنمية وتطوير مهارات ومعارف التواصل والإعلام لدى الأعضاء النقابيين. وتتضمن الحلقة عدة محاور منها: كيفية التأثير في صنع القرار، وآلية تنفيذ استراتيجية دعم فعالة. وتشتمل الحلقة على تدريب المشاركين على عدد من المهارات الإعلامية حول آلية إدارة الأزمات إعلامياً، والتقديم، والموقع الإلكتروني، وتنظيم الحملات الفعَّالة، والوسائط المتعددة وتسجيل المقاطع وتحريرها، وبرامج التواصل الاجتماعي، والتواصل الرقمي، والكتابة، والتحرير الصحفي.

يشار إلى أنَّ هذه الحلقة التدريبية تأتي في إطار سعي منظمة العمل الدولية إلى تعزيز قدرات المنظمات العمالية في مجال الإعلام النقابي.