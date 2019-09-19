الخميس, 19 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

تعزيز مهارات التواصل الإعلامي الفعال للنقابات المهنية بحلقة عمل .. الأحد

الخميس 19 سبتمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

 

يرعى المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة حلقة العمل التدريبية حول "مهارات التواصل الإعلامي الفعال للنقابات العمالية"، والتي ينظمها الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر الاتحاد العام.

وتهدف الحلقة إلى تنمية وتطوير مهارات ومعارف التواصل والإعلام لدى الأعضاء النقابيين. وتتضمن الحلقة عدة محاور منها: كيفية التأثير في صنع القرار، وآلية تنفيذ استراتيجية دعم فعالة. وتشتمل الحلقة على تدريب المشاركين على عدد من المهارات الإعلامية حول آلية إدارة الأزمات إعلامياً، والتقديم، والموقع الإلكتروني، وتنظيم الحملات الفعَّالة، والوسائط المتعددة وتسجيل المقاطع وتحريرها، وبرامج التواصل الاجتماعي، والتواصل الرقمي، والكتابة، والتحرير الصحفي.

يشار إلى أنَّ هذه الحلقة التدريبية تأتي في إطار سعي منظمة العمل الدولية إلى تعزيز قدرات المنظمات العمالية في مجال الإعلام النقابي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 مايو 2016

جامعة السلطان قابوس تنظم برنامجا لتعزيز "التواصل الفعال" بين الموظفين

المزيد

24 فبراير 2019

المستشفى السلطاني يستعرض جهود "تعزيز مهارات التواصل لمقدمي الرعاية الصحية"

المزيد

15 أبريل 2015

"التنمية الاجتماعية" تدرب منتسبي "الحماية الأسرية" و"شؤون الطفل" على فن التواصل الفعال

المزيد

02 مايو 2017

انطلاق المؤتمر السنوي الرابع للقيادة 17 مايو .. والنقاشات تستهدف "مهارات القائد الفعال"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التخصيص والشراكة" توقع اتفاقية "توازن" لأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم

الاقتصاد - محلي

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

6336 وظيفة جديدة للعمانيين في القطاع الخاص خلال 7 أشهر

الاقتصاد - محلي

بالصور.. وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن "هجوم أرامكو"

دولي - أخبار

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تبحث حظر بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة