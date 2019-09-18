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ختام البرنامج التدريبي الشامل بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

ختام البرنامج التدريبي الشامل بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء

 

مسقط - الرؤية

اختتم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس البرنامج التدريبي الشامل الذي استمر على مدى 4 أيام واستهدف 30 موظفا؛ حيث قدم عدد من الموظفين والقضاة من أصحاب الخبرة برنامجا تدريبيا متكاملا خارج عن النمط المعتاد في البرامج السابقة بهدف صقل المهارات المعرفية للموظف في مختلف المجالات منها الإدارية والتقنية والقانونية والأسرية.

وتناولت محاور البرنامج التعريف بمؤشرات الأداء للعمليات الإدارية وتحديد موقع الموظف من العمليات الإدارية والتفريق بين المؤشر الصحيح والمؤشر الخاطئ في العمليات الإدارية، إضافة الى التعريف بأمن المعلومات وأمن الشبكات اللاسلكية والجرائم المخلة بسير العدالة وتعطيل الإجراءات القضائية وجرائم الوظيفة العامة، كما تطرق البرنامج إلى حق الطفل في البناء النفسي والاجتماعي من خلال النصوص القانونية والأحكام القضائية. وفي ختام البرنامج التدريبي قام فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي بتكريم الموظفين المشاركين.

يشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى  الرفع من كفاءات الموظفين وزيادة المهارات والمعارف التي تمكن الموظفين من حل المشاكل التي تواجههم سواء في ضغوطات العمل أو التعامل مع الرؤساء والمراجعين والاهتمام بتطوير الذات والإبداع الوظيفي ومهارات الاتصال وذلك بهدف إنجاز القضايا في وقت أسرع ومهنية عالية بما يخدم المرفق القضائي والعدلي.

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