استعراض تحديات زراعة قوقعة الأذن في حلقة عمل بمستشفى النهضة

مسقط - الرؤية

نظم قسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى النهضة مؤخرا حلقة عمل حول التوعية بزراعة قوقعة الأذن بحضور الدكتورة رشا عبدواني نائبة مدير مستشفى النهضة والدكتورة سالمة الشيبانية رئيسة قسم الأذن والأنف والحنجرة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمستشفى النهضة.

واستعرضت الحلقة تاريخ زراعة القوقعة وكيفية زراعتها وعملها وكذا التحديات التي تواجه الطاقم الطبي لخدمة الفئة المستفيدة من هذا الإجراء. وناقشت الحلقة الإجراءات والتأهيل المطلوب بعد عملية الزراعة. قدم محاضرات الحلقة أطباء جراحة القوقعة وأخصائيو السمعيات وفنيو علاج النطق بمستشفى النهضة. وحضرها أطباء الرعاية الصحية الأولية وفنيو السمعيات وعلاج النطق من مختلف محافظات السلطنة.

وتكنولوجيا زراعة القوقعة من أحدث ما توصل إليه العلم لأولئك الذين يعانون من فقدان سمعي تام أو شبه تام في الأذنين، والذين تقف المعينات السمعية- على الرغم من تقدمها- عاجزة عن تعويض فقدانهم السمعي؛ حيث تعرف عملية زراعة قوقعة الأذن بأنها عملية تركيب جهاز إلكتروني يُعيد السمع بشكل جزئي، ويمكن أن تكون خيارًا للأشخاص الذين يعانون فقدان السمع الشديد نتيجة وجود تلف داخل الأذن.