الأربعاء, 18 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

استعراض تحديات زراعة قوقعة الأذن في حلقة عمل بمستشفى النهضة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

DSC_6511 (2)
DSC_6537 (2)
DSC_6540 (2)
DSC_6545 (2)

 

مسقط - الرؤية

نظم قسم الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى النهضة مؤخرا حلقة عمل حول التوعية بزراعة قوقعة الأذن بحضور الدكتورة رشا عبدواني نائبة مدير مستشفى النهضة والدكتورة سالمة الشيبانية رئيسة قسم الأذن والأنف والحنجرة، وذلك في قاعة المؤتمرات بمستشفى النهضة.

واستعرضت الحلقة تاريخ زراعة القوقعة وكيفية زراعتها وعملها وكذا التحديات التي تواجه الطاقم الطبي لخدمة الفئة المستفيدة من هذا الإجراء. وناقشت الحلقة الإجراءات والتأهيل المطلوب بعد عملية الزراعة. قدم محاضرات الحلقة أطباء جراحة القوقعة وأخصائيو السمعيات وفنيو علاج النطق بمستشفى النهضة. وحضرها أطباء الرعاية الصحية الأولية وفنيو السمعيات وعلاج النطق من مختلف محافظات السلطنة.

وتكنولوجيا زراعة القوقعة من أحدث ما توصل إليه العلم لأولئك الذين يعانون من فقدان سمعي تام أو شبه تام في الأذنين، والذين تقف المعينات السمعية- على الرغم من تقدمها- عاجزة عن تعويض فقدانهم السمعي؛ حيث تعرف عملية زراعة قوقعة الأذن بأنها عملية تركيب جهاز إلكتروني يُعيد السمع بشكل جزئي، ويمكن أن تكون خيارًا للأشخاص الذين يعانون فقدان السمع الشديد نتيجة وجود تلف داخل الأذن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 مارس 2015

حلقة عمل حول علاج سرطانات الأذن والحنجرة بمستشفى النهضة

المزيد

12 أبريل 2015

حلقة عمل عن المستجدات في علم زراعة الأسنان بمستشفى النهضة

المزيد

06 مارس 2015

حلقة عمل حول صحة الأذن بمستشفى السلطان قابوس في صلالة

المزيد

07 فبراير 2016

إعادة خدمة زراعة القرنية بمستشفى النهضة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

6336 وظيفة جديدة للعمانيين في القطاع الخاص خلال 7 أشهر

الاقتصاد - محلي

بالصور.. وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن "هجوم أرامكو"

دولي - أخبار

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تبحث حظر بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني من الدبلوم العام

المحليات - تعليم

سعر نفط عمان ينخفض بمقدار 5 دولارات

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة