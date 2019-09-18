"الصحة" تعزز المفاهيم الرئيسية لاقتصاديات الدواء في حلقة عمل موسعة

مسقط - الرؤية

اختتمتْ المديرية العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة -مُمثلة بقسم التطوير والتوجيه المهني- أمس، حلقة العمل "أهمية علم اقتصاديات الدواء في إدارة الموارد الصحية"، والتي أقيمت لمدة يومين، بالتعاون مع شركة جانسن العالمية، وبحضور 25 صيدلانيا من العاملين بالمديرية العامة للتموين الطبي، ومن مختلف الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وهدفتْ الحلقة إلى إدخال المفاهيم الرئيسية للاقتصاديات الدواء، ومناقشة الآثار المترتبة على نتائج دراسة اقتصاديات الدواء، والاسترشاد بالمبادئ الأساسية لتلك الدراسات والتمييز بين مختلف أنواع الدراسات مع فهم كيفية تقييم الدراسات الاقتصادية لكل من المنتجات الصيدلانية الجديدة والقائمة في عملية صنع القرار لضمان أفضل النتائج للمريض.

وتمَّ اعتمادُ الحلقة من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية؛ وذلك ضِمْن برامج التطوير المهني للكوادر الصحية بوزارة الصحة.

وتأتي الحلقة كإحدى الخطوات التي تهدف لتدريب وصقل الصيادلة العاملين بالوحدات الصحية، في إطار توجُّه الوزارة لتأهيل كافة العاملين فى القطاع الصحي، وبالأخص القطاع الصيدلى على النماذج الحديثة في التطوير المهني، وتقديم الخدمات الصدلانية الشاملة، حرصاً على مواصلة تطوير الأداء المهنى للصيادلة من خلال تنظيم دورات مستمرة لتحديث معلومات الصيادلة وتطوير قدراتهم.

ويتبلور دور وأهمية علم اقتصاديات الدواء في ابتكار حلول لترشيد الاستهلاك الصحي والدوائي، ووضع الإستراتيجيات التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، نظراً لما يُواجهه النظام الصحي من تحديات في توفير أعلى مستوى من الخدمات وما يصاحبها من زيادة الطلب وأهمية ترشيد المصادر المالية، وفي ظل التطور المتسارع في مجال التقنيات الطبية والدوائية ذات التكلفة العالية والواجب توافرها لخدمة المرضى، والتي تتطلب من صناع القرار ترتيب الأولويات لضمان التوزيع الأمثل للموارد المالية، مع ضمان وصول المريض لأفضل الخيارات الطبية.