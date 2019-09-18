"العدل" تنظم برنامجا تدريبيا حول "الإدارة المستدامة بمنهجية لين و6 سيجما"

مسقط - الرؤية

تُنظِّم وزارة العدل البرنامجَ التدريبيَّ "الإدارة المستدامة بمنهجية لين و6 سيجما"، ويستهدف عددا من الكتاب بالعدل، ويستمر 4 أيام.

ويتناول البرنامج عدداً من المحاور؛ منها: اختبارات ما قبل التدريب من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات، ومقدمة في عمل الإدارة الحديثة وإدارة الجودة ومفهوم 6 سيجما، والإدارة المستدامة وأهميتها في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتاريخ الإدارة المستدامة باعتبارها الطريق إلى 6 سيجما في الرعاية الصحية والقطاع الصحي وفي المؤسسات الخاصة والعامة، ومبادئ الإدارة المستدامة ووظائفها، ومبدأ الإخلاص لغرض المؤسسة، وتأسيس الاحترام بين العاملين في المؤسسة، والتحسين المستمر والسعي للكمال، والسلوك المبادر السباق، وعدد من المبادئ الأخرى. إضافة لنظام الإدارة بمبادئ الإدارة المستدامة وطبيعة العمل والأنشطة والخدمات المقدمة للمستفيدين، والطريق إلى 6 سيجما وتصنيف الأعمال ذات القيمة المضافة وتقنيات وأدوات تحليل الأسباب الجذرية.

ويسعى البرنامج إلى تعريف المشاركين على أدوات الإدارة والمنهج العملي و"نظم التفكير A3" وتقاريرها وتخطيط نسق القيمة المضافة والعمل المضبوط بمقاييس ومعايير ونماذج الإدارة في القطاعات المختلفة والمفاهيم والمهارات اللازمة لتطبيق مفاهيم 6 سيجما في المنظمات وطرق القياس وجودة التقييم في الإدارة وخريطة الطريق للتطبيق العملي لتقنيات الإدارة.

ويهدفُ البرنامج إلى التعرف على مفهوم الإدارة الحديثة ومبادئها ووظائفها، وإكساب المشاركين المهارات الأساسية لتطبيق الإدارة المستدامة عبر منهجية لين و6 سيجما، والقدرة على فهم وشرح منهجية مراحل تطبيق 6 سيجما في بيئة العمل الفعلية.