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"صحار الدولي" يعلن أسماء الفائزين بـ100000 ريال في السحوبات الشهرية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:29 م بتوقيت مسقط

"صحار الدولي" يعلن أسماء الفائزين بـ100000 ريال في السحوبات الشهرية

 

مسقط - الرؤية

أَجْرَى "صحار الدولي"، مؤخرًا، السحوبات الشهرية ضمن برنامج حساب الجوائز 2019، بجائزة تبلغ قيمتها الإجمالية 100000 ريال عماني؛ وذلك في إطار رؤيته المتمثلة في "مساعدة الناس على الفوز"، والتزامه بتشجيع ثقافة التوفير في السلطنة.

وأُجرِيت السحوبات الشهرية تحت شعار "#هذا_هو_الفوز" في احتفالية مميزة في ولاية عبري، تحت رعاية الشيخ علي بن محمد البوسعيدي نائب والي عبري، ليتم الإعلان عن أسماء أربعة فائزين من فئة الحسابات العامة وإدارة الثروات، وقد بدأ الحفل بكلمة ألقاها الفاضل خليل الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية بصحار الدولي. وتضمن حفل إجراء السحوبات عددًا من الفعاليات الترفيهية تضمَّنت الفقرة الشعرية ووفقرة الفنون الشعبية. وأعقبَ ذلك الإعلان عن السحوبات الشهرية، وإعلان الفائزين الاثنين المحظوظين من الفئة العامة؛ وهم: يوسف العدوي من فرع إدارة الثروات، وداوود علي من فرع إدارة الثروات، أما في فئة إدارة الثروات، فقد فاز (ن.م) من الفرع الرئيسي، و(م.أ) من فئة إدارة الثروات. وعقِب الإعلان عن أسماء الفائزين في السحوبات الشهرية، تم إجراء سحوبات للحضور، ليقوم بعد ذلك خليل الهديفي بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل.

وقال الهديفي: تأتي سحوباتنا الشهرية ضمن برنامج حساب الجوائز 2019 بمثابة فرص سانحة لتوفير المزيد من فرص الفوز لزبائننا الكرام، ومساعدتهم على تطوير حياتهم؛ مما يسهم بدوره في تحقيق الازدهار والتقدم للبلاد بشكل عام. ليس ذلك فحسب، بل إنَّ هذه السحوبات تعد بمثابة فرصة مثالية لنا للتواصل عن كثب مع زبائننا الكرام؛ الأمر الذي يُمكننا من فهم تطلعاتهم ومتطلباتهم، مما يسهم على المدى البعيد في تقديم حلول وخدمات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة باستمرار".

وللتأهُّل للدخول في السحوبات الشهرية، يتوجب على الزبائن الاحتفاظ بمتوسط رصيد شهري لا يقل عن 100 ريال عماني، أما في فئة إدارة الثروات، فيتوجب على الزبائن الاحتفاظ بمتوسط رصيد شهري قدره 40000 ريال عماني أو أكثر، ويستطيع الزبائن مضاعفة فرص فوزهم من خلال إدخار المزيد في حساباتهم لدى صحار الدولي.

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