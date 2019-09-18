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استثمارات "مسقط لتوزيع الكهرباء" تقلل انقطاعات التيار

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

استثمارات "مسقط لتوزيع الكهرباء" تقلل انقطاعات التيار

 

 

مسقط - الرؤية

 

حققت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء - إحدى شركات مجموعة نماء- تراجعاً في مؤشر معدلات تكرار انقطاع التيار لكل مشترك ومؤشر متوسط تكرار انقطاعات الشبكة الكهربائية بنسبة 15% و27% على التوالي خلال العام الماضي.

 

ويعد هذان المؤشران من المؤشرات العالمية في قياس أداء وكفاءة الشبكة الكهربائية وجودتها في ضمان استمرارية الكهرباء للمشتركين. وجاءت هذه النتائج الإيجابية نتيجة جاهزية الكادر البشري في إدارة الأنظمة والبرامج إضافة إلى تدعيم الشركة لشبكتها الكهربائية في محافظة مسقط استعداداً لفترة الصيف حسب برنامج استثماري بأكثر من تسعة ملايين ريال عماني  تضمن إنشاء وتكبير عدد من المحطات الرئيسية التي دشنت تباعا منذ أغسطس 2018.

ومن أبرز المشاريع المنفذة: محطتان رئيسيتان بسعة 3x20  ميجا فولت أمبير ببوشر والرسيل، وتكبير محطتي المعبيلة الشعبية والخوير الجنوبية من 20x2  ميجا فولت أمبير إلى  20x3 ميجا فولت أمبير. ومشروع إنشاء محطة العريمي بوليفارد بسعة 3x20 ميجا فولت أمبير. ومشروع تكبير محطتي مرتفعات العامرات وبريد عمان من 2x20  ميجا فولت أمبير إلى  3x20 ميجا فولت أمبير. ومشروع تكبير محطة غلا من 2x20  ميجا فولت أمبير إلى  3x20 ميجا فولت أمبير. ومشروع تكبير محطة العوابي بولاية بوشر من 3x6  ميجا فولت أمبير إلى  3x20 ميجا فولت أمبير.

وتتوزع هذه المحطات على مختلف ولايات محافظة مسقط، خصوصا المناطق التي تشهد نمواً كبيراً من حيث التوسع العمراني لتغطية الطلب الزائد على الطاقة الكهربائية.

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