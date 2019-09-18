توصية بمخاطبة مجلس الوزراء حول "المتقاعدين من القطاع الخاص"

مسقط- الرؤية

اطلع مكتب مجلس الشورى على رسالة اللجنة التشريعيّة والقانونية، حول خطاب عدد من المواطنين المتقاعدين عن العمل في القطاع الخاص والذي تضمن توضيحًا بقيام اللجنة بتدارس الموضوع من جوانبه المختلفة، وتوصيتها بضرورة مخاطبة مجلس الوزراء الموقّر بالنظر في إيجاد حل سريع لهذه الفئة بما يكفل لهم مستوى معيشي مناسب يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أهمها الاطلاع على التقارير السنوية للعام 2018 لبعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي وزارة التربية والتعليم، وزارة النقل والاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة البيئة والشئون المناخية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة التنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للتعدين، وتقرير مؤسسة جسور، إضافة إلى استعراض المخاطبة الواردة من مجلس الدولة بشأن مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس.