لا "للتعزيز" السلبي scolding

د. محمد صالح بني هاني

هذه الأيام يعود أبناؤنا إلى مدارسهم في عامهم الجديد ونودعهم وقلوبنا معهم وأمامهم تقريباً 1800 ساعة يقضونها مع مُعلميهم في سنة واحدة. هذا الوقت الطويل الذي يقضيه المعلم مع الطلاب يؤكد دور المُعلم وأهميته كأهم عنصر في العملية التعليمية ولأنه كذلك نميل على المعلم ونطلب منه الكثير وإن كنا لا نعطيه إلا القليل. أتوجه للمعلمين بالتحية والإجلال مع إدراكي التام لدورهم ومدى تأثيرهم على الأطفال والمجتمع.

أود أن ألفت نظر بعض المعلمين للانتباه لما يُسمى Scolding وضرورة التخفيف من استخدام هذه الظاهرة الخطيرة سواءً عن قصد أو غير قصد. هذه الكلمة معناها البحث عن الأخطاء وتأنيب المخطئ ومعاقبته وتوبيخه والمسخرة عليه وإحراجه أمام زملائه أو ضربه أو نعته بالألقاب السلبية أو تهديده أو خصم علاماته أو التذمر المستمر منه للآخرين بنعته بكلمات غير لائقة وربما بذيئة مثل ضعيف وكسول وما بفهم ومش ذكي وغبي وغير قادر على التعلم و.... يعني يجب تغيير هذه اللغة عند بعض المدرسين، وأقول فقط بعض المدرسين لأنها فئة قليلة جداً!

لهذا الموضوع أهمية كبيرة، وإذا كان البعض يعتقد أن تغيير هذه اللغة محاولة مستحيلة فأنا أؤكد لهم أني رأيته وعشته وهو ممكن! بالرغم من ذلك أنا لا أعتقد أنه يوجد مدارس كثيرة في العالم حتى في العالم المتقدم لا تمارس بعض الشيء من هذه الظاهرة الخطيرة ولكن ما أتحدث عنه هنا ألا يكون هذا النوع من التعامل هو الثقافة السائدة في المدرسة، كما هو في بعض مدارسنا مما يؤدي إلى نتائج معاكسة لما تقوم عليه فكرة المدرسة.

الأطفال الذين يتعرضون باستمرار إلى التأنيب اللفظي أو الجسدي والذين يحصلون على قليل من التحفيز (كما ورد في كتاب Scolding) يشكلون انفعالات نفسية؛ يصبح الشخص من السهل أن يشعر بالإهانة، وبسهولة يشعر أن حريته مهددة، وتوقعاته من الآخرين قليلة، ورأسه يسخن بسرعة، ومن السهل عليه أن يعصب ويطير بالهواء، وسعة صدره تصبح قليلة، ويتهاوش مع الآخرين باستمرار.

ودون شك هناك أسباب تدفع الأطفال لأن يعرضوا أنفسهم إلى التوبيخ من قبل معلميهم، هناك أسباب كثيرة ولكن أهمها هو عدم حصول الطفل على الحب والعناية الكافية من الأهل. التوبيخ المستمر يؤدي بهؤلاء الأطفال إلى مرحلة عدم الاكتراث وكدفاع عن أنفسهم يقولون "مش فارقة معي" أو يضحكون على من يحاول مساعدتهم، بمعنى يصلون إلى مرحلة نفسية خطيرة.

لا أقصد في هذه المداخلة أن يتضايق مني أي معلم ولكن إذا كان المعلم يستخدم هذا الأسلوب ويعتقد أنه ناجح كتعزيز سلبي فأنا أقول له يجب أن يتعلم ويقرأ أكثر ويحاول أن يجد بدائل لأسلوبه في التعليم كالتحفيز مثلاً، حيث تكون البدائل مثمرة وإنسانية وسليمة أكثر.

لكل معلمينا ومعلماتنا وطلابنا سنة سعيدة وموفقة إن شاء الله.