10 فائزين بجوائز بنك ظفار في سحب العودة للمدارس

مسقط – الرؤية

أجرى بنك ظفار السحب على جائزة العودة للمدارس ضمن برنامج سحوبات التوفير. وتعكس هذه الجوائز مدى اهتمام البنك وإيمانه بأهمية جيل الشباب الواعد الذين هم مستقبل الأمة. وأجري السحب في الواحة مول بولاية صحار وتفاعل الأطفال والجمهور مع فقرات الحفل المختلفة وحظي مجموعة من زبائن بنك ظفار بفرصة الفوز بجوائز قيّمة ضمن برنامج سحوبات التوفير على السحوبات الشهرية والأسبوعية واليومية، وحالف الحظ 10 من زبائن بنك ظفار للفوز بجائزة العودة للمدارس بقيمة 1,000 ريال لكل منهم.

وقال حسين بن علي اللواتي، نائب المدير العام – التجزئة المصرفية وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة: نؤمن بأن الشباب هم قادة الغد. لذلك، نولي اهتمامًا خاصًا لهذه الشريحة من المجتمع. ويأتي برنامج سحوبات التوفير هذا العام تحت شعار "اربح جوائز لكل مناسبة"، ولا نهدف من خلاله إلى مكافأة الزبائن على التوفير في مختلف المناسبات على مدار العام فحسب، بل نسعى كذلك إلى إظهار معتقداتنا وقيمنا عبر توفيرنا لأفضل تجربة مصرفية لزبائننا بما يتماشى مع رحلتنا 2020 لنكون البنك الأفضل في الخليج في خدمة الزبائن.

وتضمنت الفعالية عددًا من الفقرات الترفيهية، وأجرى البنك السحب على الجوائز اليومية، والأسبوعية، والشهرية، حيث تبلغ قيمة الجائزة اليومية 1,000 ريال لفائز واحد يوميًا، والجائزة الأسبوعية 1,000 ريال لعشرة فائزين أسبوعيًا، والجائزة الشهرية 10 آلاف ريال لفائز واحد شهريًا، أما لزبائن الريادة للخدمات المصرفية المتميزة فقد أجرى البنك السحب على الجائزة الشهرية بقيمة 25,000 ريال لفائز واحد.

وقدم حسين اللواتي التهنئة للفائزين في سحب جائزة العودة للمدارس والسحوبات الشهرية والأسبوعية واليومية، ودعا الزبائن لمواصلة التوفير فقد يحالفهم الحظ في السحوبات القادمة، ومنها السحب الخاص بيوم المرأة العمانية والعيد الوطني والمناسبات الأخرى على مدار العام.