القبض على 7 آسيويين بتهمة تهريب 3 أطنان من الحشيش بجنوب الشرقية

الأشخرة - الرؤية

قال مصدر بشرطة عمان السلطانية بأن الشرطة وبالتعاون مع المواطنين أحبطت عملية تهريب ثلاثة أطنان من مخدر الحشيش عن طريق شاطئ نيابة الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية وألقت القبض على سبعة متهمين من جنسية آسيوية.

وأضاف المصدر بأن الكمية كانت مخبأة داخل صناديق وموضوعة على أحد القوارب الموجودة على الشاطئ بقصد تهريبها إلى خارج السلطنة.

وقد تم تحريز ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتدعو شرطة عمان السلطانية جميع المواطنين والمقيميين إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات وإبلاغ رجال الشرطة عن أية معلومات تساعد عن كشف مهربي ومروجي المخدرات عن طريق الاتصال بالرقم المجاني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1444) أو التوجه لأقرب مركز شرطة.